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حركة تنقلات "الداخلية".. اللواء هشام فاروق حكمدارًا للجيزة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:58 م
حركة تنقلات الداخلية.. اللواء هشام فاروق حكمدارًا للجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على حركة تنقلات الشرطة 2019 وشملت الحركة تعيين اللواء هشام فاروق مدير قطاع غرب الحيزة، حكمدارا للجيزة، خلفا للواء عادل حجازي، اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، خلفا للواء مصطفي شحاتة الذي تم نقله للشئون القانونية، اللواء محمد السبيلي مديرالادارة العامة لمباحث الجيزة، خلفا للواء رضا العمدة الذي تم تعيينه مديرا لأمن مطروح، وتصعيد اللواء مدحت فارس من مدير المباحث الجنائية إلى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي من مدير مكافحة المخدرات بالجيزة إلى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

كما تم تصعيد اللواء عاصم أبو الخير من رئيس قطاع اكتوبر ليشغل منصب مدير المباحث الجنائية، وتعيين اللواء محمود عبد الرازق مديرا للإدارة العامة لمرور الجيزة، خلفا للواء علاء متولى الذي تم نقله إلى الشرطه المتخصصة.
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