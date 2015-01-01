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شرط أبو جبل للانتقال إلى الزمالك

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:53 م
شرط أبو جبل للانتقال إلى الزمالك
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هاني عصام
 
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اشترط محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك نظير الانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.


وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع الحارس في الأيام الماضية بجانب التفاوض مع إدارة سموحة على الأمور المالية لحسم الصفقة لصالحهم.


وأكد أبو جبل لإدارة الزمالك أنه لن يقبل بالجلوس على دكة البدلاء وحال انضمامه إلى الفريق شرطه الأساسي هو المشاركة مع الفريق بصورة أساسية للحفاظ على مستواه ورغبته في الحصول على فرصته مع المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.


طلب أبو جبل يهدد إتمام الصفقة بسبب مفاوضات الزمالك مع محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي والذي تعتبر الأولوية له بالمشاركة والحصول على فرصته على أن يجلس أبو جبل بديلًا له.

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