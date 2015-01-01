شرط أبو جبل للانتقال إلى الزمالك

اشترط محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك نظير الانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.





وفتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات قوي مع الحارس في الأيام الماضية بجانب التفاوض مع إدارة سموحة على الأمور المالية لحسم الصفقة لصالحهم.





وأكد أبو جبل لإدارة الزمالك أنه لن يقبل بالجلوس على دكة البدلاء وحال انضمامه إلى الفريق شرطه الأساسي هو المشاركة مع الفريق بصورة أساسية للحفاظ على مستواه ورغبته في الحصول على فرصته مع المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة.



