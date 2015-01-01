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تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:54 م
تعرف على نشاط الرئيس السيسي خلال الأسبوع
الرئيس السيسي
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع.

حيث استهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بحضور حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، كما حضر حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني.

وفي خلال الأسبوع تلقى الرئيس السيسي برقية تهنئة من نظيره الأمريكي بمناسبة ثورة 23 يوليو، كما اجتمع الرئيس مع وزير الداخلية، كما عقد اجتماع آخر مع رئيس اللهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مديري الشركات الهندسية العاملة في العاصمة الإدارية.

واستقبل الرئيس السيسي بقصر المنتزه بالإسكندرية رؤساء الوفود بمنتدى غاز شرق المتوسط، وكما التقى بوزير خارجية أثيوبيا، ونعى الرئيس وفاة الرئيس التونسي السبسي.
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