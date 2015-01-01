ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة
الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:51 م
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة حيث تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، في ترقب الكشف عن بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 6:20 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.3 بالمائة إلى 63.55 دولار للبرميل.
كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.5 بالمائة عند 56.27 دولار للبرميل.
وخفض صندوق النقد الدولي في الأسبوع الجاري تقديرات النمو الاقتصادي العالمي، لتكون بذلك المرة الرابعة في 9 أشهر، حيث يتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 في العام الجاري وهي توقعات أقل بنحو 0.1 بالمائة عن التقديرات السابقة.
وتثير تلك التحركات من جانب الصندوق مخاوف المستثمرين بشأن أن نمو الاقتصادي العالمي قد يشهد تباطؤاً، ومن ثًم يتراجع الطلب على الخام.
وفي سياق منفصل كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري عن تراجع كبير في مخزونات النفط وذلك بمقدار 10.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي عند 445 مليون برميل.
ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.
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