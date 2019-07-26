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زيدان يصدم بيريز ويرفض انضمام نيمار لريال مدريد

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:46 م
زيدان يصدم بيريز ويرفض انضمام نيمار لريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، اقتراح فلورنتينو بيريز، رئيس الفريق الملكي، في التعاقد مع نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فأن بيريز يرغب بقوة في ضم نيمار، لاسيما وأنه يعتبره اللاعب الوحيد القادر على تعويض رحيل كريستيانو رونالدو إعلاميا، والذي رحل في الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

 

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن محاولة بيريز في التعاقد مع نيمار تسببت في إحداث زلزال داخلي جديد في ريال مدريد بين الرئيس والمدرب زيدان، لاسيما وأن زيزو يرفض ضم نيمار إلى فريقه.

  

وأكدت الصحيفة، أن زيدان رفض نيمار لعدة أسباب رياضية أبرزها الثقة العمياء التي يضعها زيدان في إيدين هازارد، المنضم حديثًا للفريق، كي لا يتعارض هازارد ونيمار على أرض الملعب، خاصة وأن الثنائي يلعب بشكل أفضل في الجناح الأيسر.

  

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