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رئيس ألمانيا إثر وفاة السبسي: "سنحفظ ذكراه بكل شرف وإجلال"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:47 م
رئيس ألمانيا إثر وفاة السبسي: سنحفظ ذكراه بكل شرف وإجلال
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مروى الجلاصي
 
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تقدّم فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الجمهورية بتعازيه للشعب التونسي، إثر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وكتب ''اسمحوا لي أن أتقدم إليكم وإلى الشعب التونسي باسمي وباسم مواطني بلادي أيضاً بأحرّ التعازي القلبية وأصدق المواساة بوفاة الرئيس الباجي قائد السبسي".

وأضاف فرانك فالتر شتاينماير "بوفاة الرئيس السبسي تخسر تونس رجل دولة عظيم الشأن كرّس سنوات طويلة من حياته من أجل التطور السياسي في بلاده ووضع أسساً محورية له. على هذا النحو صاغ عام 2011 بصفته وقتذاك رئيس وزراء الشروط الضرورية لمرحلة انتقالية سلميّة نحو نظام ديمقراطي أساسي. وبفضل أفعاله المسؤولة تم التمكن من تفادي التوترات والنزاعات. كان أسلوبه السياسي إثباتاً على بعد رؤية وغنىً هائل في الخبرات السياسية. وبصفته رئيساً ساهم الباجي قائد السبسي أيضاً بشكل حاسم في التحول الديمقراطي والاجتماعي في تونس".

وتابع "لطالما تأثرت شديد التأثير خلال لقاأتنا بالشغف الذي كان يكافح به من أجل خير بلاده ومستقبلها. وإن لقاءنا الأخير في برلين العام الماضي سيبقى دوماً محفوراً في ذاكرتي.إن وفاة الرئيس السبسي لهي خسارة كبيرة لرجل سياسي عظيم الشأن. وفي ألمانيا حيث كان سفيراً ممثلاً لبلاده سوف نحفظ ذكراه بكل شرف وإجلال."
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