سقوط أجزاء من عقارين دون إصابات في الإسكندرية (صور)

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انهارت أجزاء من عقارين قديمين بمنطقة سيدي بشر قبلي شرقي الإسكندرية، اليوم الجمعة، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.



شهدت منطقة سيدي بشر قبلي شرقي محافظة الإسكندرية، إنهيار أجزاء من عقارين دون حدوت أي من الإصابات.



تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 16 شارع عمر بن الخطاب سيدي بشر قبلي، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وانهيار شرفة وجدران شقة بالطابق الثالث علوي، دون حدوث إصابات، تم وضع حواجز خشبية حول العقار حفاظًا على حياة المواطنين، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.



كما تبلغ لغرفة عمليات الحي، بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 64 بشارع حسن رفعت، وتم عمل معاينة واعترضا صاحب العقار ومنع العاملين من وضع حواجز خشبية، وتم إتخاذالإجراءات اللازمة نحو ذلك.