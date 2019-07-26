الدولار الأمريكي يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين
الجمعة 26/يوليه/2019 - 01:46 م
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استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية قرب أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط ترقب إعلان بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.06 بالمائة إلى 1.1140 دولار، فيما استقر أمام الين عند 108.61 ين.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة عند 1.2432 دولار، فيما استقرت أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9911 فرنك.
وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.840
وبعدما انتهى البنك المركزي الأوروبي من اجتماعه أمس والذي قرر فيه تثبيت معدل الفائدة بخلاف تكهنات خفضها، تتجه الأنظار في الوقت الحالي إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الأسبوع المقبل يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع سياسته النقدية، وسط توقعات بأن بخفض معدل الفائدة.
وفي سياق منفصل أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أمس ارتفاع الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة في يونيو الماضي للمرة الأولى في 3 أشهر.
وفي الأسبوع الجاري أعلن صندوق النقد الدولي أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 بالمائة و 3.5 بالمائة في العامين الجاري والمقبل على الترتيب، بخفض 0.1 بالمائة لكل منهمها عن التوقعات السابقة.
ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عن الربع الثاني.
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