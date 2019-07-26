تجديد الثقة في اللواء عماد وسيلي نائب أول لمدير أمن المنوفية

جدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثقة في اللواء عماد وسيلي، للاستمرار في منصبه، نائب لمدير أمن المنوفية اللواء سمير أبو زامل، الذي تم تجديد الثقة له أيضا ضمن حركة تنقلات وترقيات ضباط الوزارة لعام 2019

وكان اللواء سمير أبو زامل، قد صدر قرارا بتعيينه مديرا لأمن المنوفية في حركة تنقلات العام الماضي 2018.



