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تجديد الثقة في اللواء عماد وسيلي نائب أول لمدير أمن المنوفية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:37 م
تجديد الثقة في اللواء عماد وسيلي نائب أول لمدير أمن المنوفية
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جدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الثقة في اللواء عماد وسيلي، للاستمرار في منصبه، نائب لمدير أمن المنوفية اللواء سمير أبو زامل، الذي تم تجديد الثقة له أيضا ضمن حركة تنقلات وترقيات ضباط الوزارة لعام 2019
وكان اللواء سمير أبو زامل، قد صدر قرارا بتعيينه مديرا لأمن المنوفية في حركة تنقلات العام الماضي 2018.

تجدر الإشارة إلى أن اللواء محمود توفيق اعتمد حركة التنقلات والترقيات السنوية، بين صفوف ضباط الشرطة في جميع محافظات مصر.
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