عاجل.. قوات التحالف: إسقاط طائرة مسيرة حوثية باتجاه جازان





أعلن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.





وأكد المالكي، أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.



