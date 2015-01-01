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"التضامن" تهنئ منتخب مصر للشباب لكرة اليد لتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:16 م
التضامن تهنئ منتخب مصر للشباب لكرة اليد لتأهله إلى نصف نهائي كأس العالم
وزيرة التضامن غادة والي
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آيات عامر
 
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هنأت وزارة التضامن الاجتماعي، منتخب مصر للشباب لكرة اليد، بتأهله للمربع الذهبي ببطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب النرويج بنتيجة ٢٩/٢٧ ونجاحه في العودة للمباراة بعد تأخره في بداية الشوط الثاني.

وكان نجح منتخب شباب اليد في قلب تأخره إلى فوز على نظيره النرويجي ليفوز بنتيجة 29-27 ليتأهل للمربع الذهبي لكأس العالم للشباب لكرة اليد المقامة في إسبانيا.

وسيلتقي المنتخب المصري نظيره الفرنسي ثالث النسخة الماضية، الذي تفوق على الدنمارك بنتيحة 35-32 في المربع الذهبي.

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