"التأمين الاجتماعي" ينظم ندوة تثقيفية في مجال التأمين

ينظم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي يوم السبت الموافق 3/8/2019 ندوة تثقيفية في مجال التأمين الاجتماعي، وذلك بمبنى الصندوق 8 شارع الألفي القاهرة، حيث يتم خلال الندوة مناقشة الجوانب المتعلقة بـ " ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد" لما له من أهمية بالغة لدى قطاع عريض من العاملين بالجهاز الادارى للدولة.​





يشارك في فعاليات الندوة عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات ، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي وعدد من مسئولى التأمينات والمعاشات بالمناطق التأمينية بالإضافة إلى مجموعة من قيادات القطاع الحكومى.



