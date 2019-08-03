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"التأمين الاجتماعي" ينظم ندوة تثقيفية في مجال التأمين

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:15 م
التأمين الاجتماعي ينظم ندوة تثقيفية في مجال التأمين
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آيات عامر
 
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ينظم صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي يوم السبت الموافق 3/8/2019 ندوة تثقيفية في مجال التأمين الاجتماعي، وذلك بمبنى الصندوق 8 شارع الألفي القاهرة، حيث يتم خلال الندوة مناقشة الجوانب المتعلقة بـ " ملامح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد" لما له من أهمية بالغة لدى قطاع عريض من  العاملين بالجهاز الادارى للدولة.​

يشارك في فعاليات الندوة عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات ، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي وعدد من مسئولى التأمينات والمعاشات بالمناطق التأمينية بالإضافة إلى مجموعة من قيادات القطاع الحكومى.

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