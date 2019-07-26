اسعار الحديد والأسمنت في المصانع المصرية اليوم الجمعة 26-7-2019

استقرت أسعار الحديد والأسمنت استقرارها اليوم الجمعة 26 يوليو 2019 في المصانع المصرية حيث تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء عقب تحريك أسعار الوقود وجاءت الأسعار، وفقًا لأخر تحديث لها على النحو التالي:





أسعار الطوب الأحمر اليوم الجمعة 26-7-2019





سعر الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 40×20×20 سم عدد 1000 طوبة حوالي 630 جنيه مصري.

سعر الطوب الرملي الخفيف مقاس 60×20×20 سم عدد 1000 طوبة حوالي 550 جنيه مصري.

سعر الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 25×12.5×6 سم عدد 1000 طوبة حوالي 500 جنيه مصري.





أسعار الحديد اليوم الجمعة 26-7-2019





شركة حديد عز 11890

شركة حديد عز الدخيلة 11890

شركة حديد المصريين 11780

شركة حديد بشاي 11750

شركة حديد العتال 11650

شركة حديد عطية 11600





سعر الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق





العربية للأسمنت المسلح 850

الشركة العربية للأسمنت النصر825

الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808

أسمنت أسيوط المهندس820

صناعات مواد البناءالتعمير 820

أسمنت أسك المنيا أسيك 840