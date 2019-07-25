ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 26 يوليو 2019

الجمعة 26/يوليه/2019 - 12:05 م
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة 26 يوليو 2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 3 إلي 4 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والمشمش 8 جنيهات، والعنب 7 جنيهات، والخوخ من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 28 إلى 30 جنيه، والليمون أضاليا بين 10 إلى 15 جنيهات، وبطيخ من 5 إلى 15 للواحدة، والرمان من 4 إلى 8 جنيهات.

بينما شهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 4 الي 6 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 2 إلى 4 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، والبامية 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار 7 جنيهات، والثوم 5 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
Advertisements
المزيد عن: اسعار الفاكهة في مصر اسعار الفاكهة اليوم اسعار الفاكهة الان اسعار الخضروات والفاكهة الان اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم