نشرة أخبار الظهيرة.. الحكومة تنفي 11 شائعة في 8 أيّام

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الحكومة تنفي 11 شائعة في 8 أيّام، وتعيين رئيس جديد لهيئة الأركان الأمريكية.



أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية الفترة الماضية.





وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول هذه الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 18 حتى 26 يوليو 2019).





نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعاً إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات، مُوضحةً أنها بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وقامت لأول مرة في تاريخ الصحافة تعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، وسمحت للصحفيين بالمواقع الإلكترونية بالحصول على عضوية نقابة الصحفيين وكلها إجراءات تؤكد التوسع وليس الغلق، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من حرية الصحافة والإعلام.





صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، ليخلف في أواخر سبتمبر الجنرال جو دانفورد.

وتمت الموافقة على تعيينه بـ 89 صوتا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر.





دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، لزيارة باريس في الأسابيع المقبلة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر في الإليزيه، إن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا يوم أمس الخميس، مضيفا أن الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، سيلتقيان في الأسابيع المقبلة لمناقشة "بريكست"، مع التشديد على احترام متطلبات الاتحاد الأوروبي.







