"حسن" مديرا لأمن كفر الشيخ و"عطا" للبحث الجنائي

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قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتعيين اللواء محمود حسن، نائب مدير أمن الإسكندرية، مديرًا لأمن كفر الشيخ، خلفًا للواء فريد مصطفى، الذي تولى نائب رئيس قطاع قوات الأمن، كما تم تعيين اللواء أيمن لقية، مساعد مدير أمن القليوبية، نائبا لمدير الأمن، خلفا للواء ناصر رشاد، الذى بلغ السن القانونية.



وشملت الحركة تعيين اللواء هيثم عطا، مديرا لإدارة البحث الجنائى، خلفا للواء محمد عمار، الذي تم ترقيته مساعدا لمدير أمن البحيرة، وتم تجديد الثقة في العميد عبد الفتاح المنشاوى، رئيسا لمباحث المديرية.