مدرب يد الأهلي يشيد بإنجاز شباب الفراعنة في مونديال إسبانيا

أشاد يحيى يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بأداء خماسي الأهلي المشارك مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في إسبانيا، وعبر عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي يقدمه المنتخب بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي فى البطولة.

وأكد «يوسف» أنه سعيد بالمردود القوي لخماسي الأهلي في المنتخب المصري وهم؛ عبدالرحمن طه وأحمد راضي وعمر خالد كاستيلو وعبدالرحمن حميد وياسر محمد.

وشدد المدرب العام لـ«يد الأهلي» على ثقته الكاملة بقدرات اللاعبين فى المنافسة بقوة على اللقب مشيرا إلى أن البطولة تمثل لحظة تاريخية لجيل جديد قادر على تشريف كرة اليد المصرية.