شاهد.. فاروق الفيشاوي في آخر أعماله الفنية
الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:50 ص
الفجر الفني
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تعتبر مسرحية الملك لير، آخر أعمال النجم الراحل فاروق الفيشاوى، والتي شارك فيها أمام الفنان يحيى الفخرانى، ومن إخراج مجدى الهوارى والذى نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفاروق بعد انتهاء عرض المسرحية وظهرت على الفنان الراحل علامات السعادة.
وعلق مجدي الهوارى، على الصورة، قائلا: "مفيش حد هيبعتلي رسالة تاني من تليفونه الخاص ويقولي فين رسالتك الجميلة يامخرج ويامنتج (بطريقته الجميلة) وفين الأخبار اللي بتسلك اليوم وتملأه طاقة_ايجابية".
وأضاف مجدي الهوارى: "لما كنت ببعتله اخبار نجاح المسرحية والتعليقات وردود أفعال الناس علي دوره جلوستر في الملك لير او شهاب في مسلسل الشارع_اللي_ورانا ..مفيش كده خلاص !! مفيش كلام تاني !! مفيش فاروق الفيشاوي تاني".
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