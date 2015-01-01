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مخطط الأحمال يقود مران الغائبين عن الأهلي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:49 ص
مخطط الأحمال يقود مران الغائبين عن الأهلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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قاد حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني صباح اليوم الجمعة تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الإسكندرية الذي يأتي استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة المقرر اقامتها بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز.


وشارك في تدريبات الغائبين كل من عمرو جمال وعربي بدر وأحمد علاء وحسين السيد ومحمود وحيد ومحمد عبد المنعم وإسلام محارب.


وكان الأهلي قد توج رسميًا بالدوري أمس الأول بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة 77.

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