كاسونجو سلاح الزمالك الأخير لإنهاء صفقة عواد

يتمسك مسئولو نادي الزمالك بإنهاء صفقة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي وضمه إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.





وشهدت الساعات الماضية خلافات بين إدارة الناديين على الجوانب المالية في الصفقة بسبب تمسك الإسماعيلي بالحصول على 40 مليون جنيه وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك.



