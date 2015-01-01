شاهد.. الأفيش الرسمي لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي عن الأفيش الرسمى للدورة الـ76 الذى يقام خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.









ويختتم المهرجان فعالياته بفيلم "The Burnt Orange Heresy" للنجمة إليزابيث ديبيكي.









الفيلم من إخراج الإيطالي جوسيبي كابوتوندي، وقد سبق وأن شارك مرة وحيدة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2009 بفيلم "The Double Hour" وحصد عنه جائزة الشباب للسينما.









كان المهرجان أعلن فى وقت سابق عن اختيار أحدث أفلام المخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا "برافدا" لافتتاح الدورة الـ76، كما سيدخل الفيلم أيضا قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرئيسية.





ويعد المخرج هيروكازو كوري إيدا من مشاهير المخرجين بأفلامه الواقعية والدراما العائلية والاجتماعية، وقد فاز فيلمه الأخير "سارقو المتاجر" بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي فى العام الماضي وله العديد من الأفلام التي لاقت نجاحا جماهيرا كبيرا حول العالم.





المهرجان أعلن عن مشاركة أحدث أعمال المخرجة هيفاء المنصور بالمسابقة الرسمية حيث يشارك الفيلم السعودي الكندى "The Perfect Candidate".



