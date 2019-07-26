بـ"الأسلحة النارية".. إصابة 4 في "مشاجرة دموية" بين عائلتين ببني سويف

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أُصيب ٤ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين وضبطت الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.



وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية أدريجة، وتبين حدوثها بين كل من طرف أول «سعيد ا. م»، ٣٠ سنة، عامل، مصاب برش خرطوش بالفخذين والخصية، وشقيقه محمد، ٢٦ سنة، فلاح، مصاب بكسر بالساعد الأيمن وجرح بالرأس، وطرف ثانٍ «رجب. ع. ع»، ٥٠ سنة، فلاح، مصاب بجرح بالرأس واشتباه بكسر باليد اليسرى، و«رجب. ع. ع»، ٣٠ سنة، فلاح، مصاب بكدمة بالساق اليسرى والكتف الأيسر وجرح بالرأس، «نجل شقيق الأول»، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢، وجميعهم مقيمون بقرية أدريجة بسبب خلافات الجيرة.



وألقى القبض على طرفى المشاجرة وباشرت النيابة التحقيق.

