ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بـ"الأسلحة النارية".. إصابة 4 في "مشاجرة دموية" بين عائلتين ببني سويف

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:37 ص
بـالأسلحة النارية.. إصابة 4 في مشاجرة دموية بين عائلتين ببني سويف
Advertisements
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
أُصيب ٤ أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في بني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين وضبطت الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وكان اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارًا بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية أدريجة، وتبين حدوثها بين كل من طرف أول «سعيد ا. م»، ٣٠ سنة، عامل، مصاب برش خرطوش بالفخذين والخصية، وشقيقه محمد، ٢٦ سنة، فلاح، مصاب بكسر بالساعد الأيمن وجرح بالرأس، وطرف ثانٍ «رجب. ع. ع»، ٥٠ سنة، فلاح، مصاب بجرح بالرأس واشتباه بكسر باليد اليسرى، و«رجب. ع. ع»، ٣٠ سنة، فلاح، مصاب بكدمة بالساق اليسرى والكتف الأيسر وجرح بالرأس، «نجل شقيق الأول»، وبحوزته فرد خرطوش عيار ١٢، وجميعهم مقيمون بقرية أدريجة بسبب خلافات الجيرة.

وألقى القبض على طرفى المشاجرة وباشرت النيابة التحقيق.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم