"طب أسنان عين شمس" تتفوق في الاختبار المعرفي الموحد

شهدت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس إجراء الاختبار المعرفي الموحد لقطاع طب الاسنان، والذى بدأ من 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا تحت رعاية ا. د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الاستاذ الدكتور محمد ضياء عميد الكلية والاستاذ الدكتور كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور حاتم سيف الدين رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات.





وأظهرت نتائج الاختبار تفوق طلاب كلية طب الأسنان بالجامعة، والذي وصل إلى أكثر من ٩٩٪ من بين 33 كلية طب اسنان شاركت في الاختبار ‏بما يعكس قدرتهم على التعامل مع المعطيات والتحديات التكنولوجيه الحديثة.





تجربة الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، خاصة خريجي كليات طب الاسنان بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية.





وتم تصميم هذه الاختبارات طبقًا للمعايير الدولية، بحيث تقيس قدرات الطالب في مختلف المجالات بدقة وفعالية، دون تدخل بشري، فضلًا عن توفير بيئة آمنة للطلاب من حيث ضمان ثبات الاختبار الإلكتروني دون الاعتماد على وجود شبكة الإنترنت، حيث أن الهدف من تطبيق الاختبارات الإلكترونية الالتزام بالمعايير العالمية للتدريس، وتحقيق جودة العملية التعليمية في الجامعات.



