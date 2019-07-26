رئيس "الرقابة الصحية": التمريض في مصر على أعلى مستوى.. ولكن نحتاج مزيدا من التخصصات

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قال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إنه لا يجب أن نظلم التمريض في مصر باتهامه بأنه مقصر.



وأشار "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن لتمريض في مصر متقدم جدًا، والخريجين والخريجات من كليات ومعاهد التمريض في مصر مستواهم ممتاز، وعليهم إقبال من دول المنطقة العربية.



ولفت إلى أن هناك كوادر من التمريض غادرت مصر للبحث عن دخل أفضل، ولكن الموجودين في مصر يشهد لهم بالكفاءة، وعلى أعلى مستوى، منوها بأن هناك نقص في عدد التمريض ونحتاجا لمزيد من التخصصات.

