"طب عين شمس" تختتم فعاليات دورة الأمراض المتوطنة بأفريقيا

اختتمت كلية الطب جامعة عين شمس فعاليات البرنامج التدريبي الثاني الذي أقيم بعنوان "التغلب على الأمراض المتوطنة المهملة في أفريقيا" تحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، أ.د.محمود المتيني عميد الكلية، ضمن برنامج التعاون الثلاثي بين جامعة عين شمس يمثلها كلية الطب، الوكالة اليابانية للتنمية JICA، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية EAPD.





وهنأ أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة في كلمته المتدربين بنجاح البرنامج وبجهدهم خلاله، داعياً إياهم لزيارة مصر مرات عديدة فهي بلدهم الثاني.





وأوضح أ.د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية أن البرنامج الذي استمر لمدة ٣ اسابيع بواقع ١٦٠ ساعة قد شارك به ١٧ طبيب من ١٢ دولة أفريقية هي بروندي، الصومال، كينيا، اثيوبيا، اوغندا، نيجيريا، مالاوي، زامبيا، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بهدف مساعدتهم في محاربة الأمراض المتوطنة والمهملة في بلادهم ووضعهم على بداية الطريق الصحيح.





وأشارت أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية إلى أنه قد شارك بالبرنامج هذا العام ١٧ طبيب من ١٢ دولة أفريقية هي بروندي، الصومال، كينيا، اثيوبيا، اوغندا، نيجيريا، مالاوي، زامبيا، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بهدف مساعدتهم في محاربة الأمراض المتوطنة والمهملة في بلادهم ووضعهم على بداية الطريق الصحيح.





وأضافت أ.د. إيمان هويدي نائب رئيس وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة أن البرنامج الذي يعقد للعام الثاني على التوالي قد تضمن في نسخته هذه وجود خبيرة من نيجيريا ترأس الشبكة الأفريقية لمكافحة العدوى، وخبير ياباني لتقييم آداء البرنامج بشكل عام، كما قام المتدربين بزيارة اقسام المستشفيات المختلفة، والإهتمام بالجانب العملي من خلال دخولهم المعامل ومركز التعليم الإلكتروني والأنتوماج، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل عن مهارات التواصل والزعامة والقيادة.





ونوهت بستمرار التواصل مع المتدربين بعد عودتهم إلى بلادهم من خلال مشروعات التحسين والمتابعة، والتأكد من نقل خبراتهم إلى زملائهم لتوسيع التعاون وعمل شبكة علاقات واسعة مع أفريقيا.





يذكر أنه تم تنظيم جولات للمتدربين داخل القاهرة حيث قاموا بزيارة الأهرامات والكنيسة المعلقة، مسجد بن طولون، ومسجد عمرو بن العاص.





وحضر حفل الختام سفراء دول نيجيريا وتنزانيا ومالاوي، أ.د.أشرف عمر وأ. د. أسامة منصور وكيلا الكلية لشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث على الترتيب، ومعالي السفير كريم أمين ممثلاً عن وزارة الخارجية المصرية، إلى جانب حضور ممثل هيئة الجايكا اليابانية، حيث تم توزيع شهات التخرج من البرنامج على المتدربين.



