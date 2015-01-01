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غدا.. "المهندسين" تعقد مؤتمر "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:32 ص
غدا.. المهندسين تعقد مؤتمر عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار
نقابة المهندسين - أرشيفية
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آيات عامر
 
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تعقد النقابة العامة للمهندسين، بقيادة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، مؤتمر بعنوان "عقود الفيديك.. بين القانون والهندسة والاستثمار"، بمشاركة عددا من المهندسين الاستشاريين من عدة دول عربية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للاستشارات الهندسية "الفيديك"، غدا السبت، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
 
ويتناول الملتقى، العديد من القضايا التى تهم العاملين بالقطاع الاستشاري الهندسى.

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