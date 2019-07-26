موعد إنطلاق كأس العالم للأندية
الجمعة 26/يوليه/2019 - 11:01 ص
مصطفي صابر
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد بدأ بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، والتي ستقام في قطر لأول مرة.
وكشف لموقع الفيفا الرسمي أن مونديال الأندية، ستلعب خلال الفترة من 11 ديسمبر وتستمر حتى 21 من نفس الشهر.
وأشار الموقع إلى تأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الاَن، وهي ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.
وأكمل الفيفا أنه سيتم سحب قرعة في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر القادم لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي.
وسيلعب ليفربول و ليبرتادوريس من منافسات الدور نصف النهائي، فيما ستلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 17 ديسمبر على أن تقام مباراة النهائي نفس يوم تحديد المركز الثالث.
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