إصابة 6 بينهم 5 من أسرة واحدة في انقلاب "ميكروباص" بقرية منشأة الحج ببني سويف

Advertisements

أصيب 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة اليوم الجمعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق منشأه الحاج- اهناسيا غرب محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم مصطفى عباس مصطفى، ٣٥ سنة فلاح ومقيم بقرية باروط بمركز بنى سويف، مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيسر، سالم حسن سالم 35 سنة، مصابا بسجحات وكدمات، نورا سيد سليمان 21 سنة، مصابة بسجحات بالراس، عبد الراضى سالم، ١٠ سنوات مصابا بسحجات وكدمات، حسين سالم حسن، ٧سنوات مصابا بجروح متفرقة بالجسم، نورهان سالم حسن ٥ سنوات مصابة بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.



وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

