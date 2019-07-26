فريدة عثمان تتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للسباحة بكوريا الجنوبية

تأهلت السباحة فريدة عثمان إلى النصف النهائي في منافسات بطولة العالم المقامة بدولة كوريا الجنوبية، وذلك في سباق ٥٠ متر فراشة بزمن ٢٥:٧١ .

كما تأهل علي خلف الله إلي النصف النهائي في سباق ٥٠ متر حرة بزمن ٢٢:٠٤ ضمن منافسات بطولة العالم .

تقام النسخة الثامنة عشر من بطولة العالم للسباحة لعام 2019 والتى ينظمها الأتحاد الدولى للسباحة في الفتره ما بين 12حتى 28 من شهر يوليو الجاري.

وتستضيف مدينة كوانغجو، التي تقع على بعد 330 كيلومترًا جنوب سيئول، أكثر من 2600 رياضي من 194 دولة حتى 28 يوليو، تحت شعار "الغطس في سلام".