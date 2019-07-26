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الحكومة تنفي إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:52 ص
الحكومة تنفي إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط
استاد القاهرة
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يحي حلمي
 
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد في صفحات التواصل الاجتماعي، حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة  الشباب والرياضة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط، مُوضحةً أنه يجرى الآن بعض أعمال الصيانة للإستاد استعداداً لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المشجعين.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إزالة الطبقة الزرقاء التي قد سبق وضعها بناءً على كود الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وسيتم وضع طبقة الترتان وتخطيطها وهى التي يقام عليها منافسات ألعاب القوى، مضيفةً إلى اهتمام الوزارة بتطوير الاستاد للحفاظ على الصورة الحضارية التي ظهر بها أثناء استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي نالت الإشادات من مختلف دول العالم.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المشجعين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى  يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (emys.gov.eg) أو الاتصال على (33465080-02).

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