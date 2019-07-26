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الحكومة تنفي تقليص مخصصات الصحة والتعليم في موازنة 2019/2020 بعد اعتمادها

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:48 ص
الحكومة تنفي تقليص مخصصات الصحة والتعليم في موازنة 2019/2020 بعد اعتمادها
وزارة المالية - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها رسمياً.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020, وأن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة، مُشددةً على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019/ 2020، نحو  124.9 مليار جنيه، كما بلغت حوالي  134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و٦٧ مليار جنيه لصالح التعليم العالي، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار أو شكوى  يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة في www.mof.gov.eg))، أو الاتصال على الخط الساخن لخدمة المواطنين  (16408).

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