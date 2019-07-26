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سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-7-2019

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:39 ص
سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-7-2019
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حافظ سعر الدينار الكويتي على استقراره مقابل الجنيه المصرية في مصر اليوم الجمعة 26-7-2019 حيث سجل البنك الأهلي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.19 جنيهًا، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديثات موقع الدولار لايف كالتالي: 

اسعار الدينار الكويتى في البنوك 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
54،90 جنيها للشراء
 55،60 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
 55،19 جنيها للشراء
55،62 جنيها للبيع

 سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
54،90 جنيها للشراء
55،69 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
 55.16 جنيها للشراء
 55.51 جنيها للبيع

 سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

 55،12 جنيها للشراء
 56،55 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
54.60 جنيها للشراء 
55.65 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي
55،31 جنيها للشراء
56،08 جنيها للبيع.

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