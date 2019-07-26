سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-7-2019
الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:40 ص
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط سعر العملة السعودية اليوم 4.40 جنيهًا للشراء، 4.44 جنيهًا للبيع، هذا وقد شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات أمس.
أعلى سعر لـ الريال مقابل الجنيه اليوم الجمعة
سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.
اسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بحسب موقع الدولار لايف
سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
|سعر الريال اليوم
|سعر شراء الريال السعودى مقابل الجنيه
|سعر بيع الريال السعودى مقابل الجنيه
|سعر الريال السعودى في البنك العربي
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى
|4.45
|4.4879
|سعر الريال في البنك الاهلى المصري
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودى في بنك مصر
|4.42384
|4.47988
|سعر الريال السعودى في بنك القاهرة
|4.435
|4.48
|سعر الريال السعودى في بنك الاسكندرية
|4.4610
|4.4932
|سعر الريال السعودى في بنك المصرف المتحد
|4.4531
|4.4799
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