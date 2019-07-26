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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-7-2019

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:40 ص
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-7-2019
سعر الريال السعودى امام الجنيه
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استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط سعر العملة السعودية اليوم 4.40 جنيهًا للشراء، 4.44 جنيهًا للبيع، هذا وقد شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات أمس.

أعلى سعر لـ الريال مقابل الجنيه اليوم الجمعة

سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.

اسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بحسب موقع الدولار لايف 

سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع



سعر الريال اليومسعر شراء الريال السعودى مقابل الجنيهسعر بيع الريال السعودى مقابل الجنيه
سعر الريال السعودى في البنك العربي 4.45924.4864
سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى4.454.4879
سعر الريال في البنك الاهلى المصري 4.45584.4879
سعر الريال السعودى في بنك مصر 4.423844.47988
سعر الريال السعودى في بنك القاهرة 4.4354.48
سعر الريال السعودى في بنك الاسكندرية 4.46104.4932
سعر الريال السعودى في بنك المصرف المتحد4.45314.4799
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