سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-7-2019

استقر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 26-7-2019، وجاء متوسط سعر العملة السعودية اليوم 4.40 جنيهًا للشراء، 4.44 جنيهًا للبيع، هذا وقد شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تراجعًا ملحوظًا في البنوك المصرية خلال تعاملات أمس.





أعلى سعر لـ الريال مقابل الجنيه اليوم الجمعة





سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك بقيمة 4.42 جنيها، بينما في بنك الاسكندرية يقدم أقل سعر لبيع الريال السعودي 4.43 جنيها.





اسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري بحسب موقع الدولار لايف





سعر الريال اليوم فى بنك البركة 4.38 جنيه للشراء 4.51 جنيه للبيع





سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية 4.41 جنيه للشراء 4.47 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.42 جنيه للشراء 4.47 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك مصر 4.44 جنيه للشراء 4.48 جنيه للبيع

سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 4.44 جنيه للشراء 4.48 جنيه للبيع

سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى 4.45 جنيه للشراء 4.48 جنيه للبيع









