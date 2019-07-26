بعد حركة "الداخلية".. التشكيل الجديد لمديرية أمن الدقهلية

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شهدت مديرية أمن الدقهلية حركة ترقيات وتنقلات واسعة حيث اشتملت على ترقية اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية لمنصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، وترقية ونقل اللواء فاضل فهمي من حكمدار أمن البحيرة، لمدير لأمن الدقهلية.



وتم تعيين اللواء السيد سلطان مديرا للبحث الجنائى بمحافظة الدقهلية خلفا للواء محمد شرباش بعد نقله للعمل بمحافظة البحيرة، وكان سلطان عمل رئيسا لمباحثمديرية أمن الدقهلية في عام 2016، كما تم نقل العميد أحمد شوقى مدير مباحث مديرة أمن الدقهلية للعمل بالسياحة والاثار.



وكان االلواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إعتمد أمس حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة 2019 في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.



وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.