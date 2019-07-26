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وزير البترول الأسبق: مصر تلعب دورا محوريا وتعيد حسابات المنطقة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:44 ص
وزير البترول الأسبق: مصر تلعب دورا محوريا وتعيد حسابات المنطقة
أسامة كمال
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نعيم يوسف
 
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قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن مصر تلعب دوري محوري في المنطقة وتعيد حسابات المنطقة، وتراجع ريادتها فيها في كل المجالات وعلى أرس ذلك رئاستها للاتحاد الأفريقي، ومسألة اكتشافات غاز شرق المتوسط.

وأضاف "كمال"، في مداخلة مع برنامج "أمرك يهمنا"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أن الاكتشافات الجديدة جعلت مصر من كبار المنتجين للغاز في المنطقة، وهذا يتزامن مع وجود احتكاكات مع جيراننا المنتجين مثل قبرص، وبالتالي لابد من وجود بعض التنسيقات بين دول الجوار.

وأشار إلى أن تكتلات مثل منتدى غاز شرق المتوسط، تهدف إلى التنسيق المتبادل بين الدول المختلفة، وكل من ينسق مع مصر سوف يستفيد من البنية التحتية الخاصة بمصر.
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