وكيل "طب بيطري" الدقهلية يستقبل وفد الصحة



وشدد "المنجي" على أن التواصل دائم ومستمر بين المديرية والطب الوقائي بالمحافظة.



وعلى هامش الاجتماع، تم الاستماع لمقترحات قابلة للتطبيق للسيطرة علي مرض السعار والكلاب الضالة وخاصة ان مشكلة الكلب الضال لا تقتصر علي السعار وإنما تنقل أيضا امراض جلدية وتسبب مشاكل في الجهاز العضمى بالاضافة الي انتشار الحشرات وغيرها.



وأوضح مسئول وزارة الصحة أن توجه الوزارة حاليا هو الحفاظ علي حقوق الحيوان والإنسان جنبا الي جنب والحد من حملات إعدام الكلاب الضالة تطرقا الي مجهود الطب البيطري بالدقهلية في السيطرة علي الأمراض المشتركة مثل الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



استقبل الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور باهر الدسوقي ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية برئاسة الدكتورة لمياء سلامة فى وجود الدكتور السيد الحسانين والدكتور جمال عبد الفتاح لمناقشة نواحى التعاون المشترك بين الطب البيطري والصحة بنطاق المحافظة.واستعرض "المنجى" دور الطب البيطري في حماية الإنسان من خلال حملات مكافحة الكلاب الضالة المكثفة والتى تنفذ يوميا حماية لصحة الأطفال والأهالي.وأكد مسئول الوزارة، أن مجهود المديرية واضحا جليا بدليل انخفاض معدل حالات العقر بسبب السيطرة علي مرض السعار من خلال الندوات الإرشادية المنعقدة باستمرار مع الأهالي وفِي الشوارع والتى وصل صداها الي الوزارة والتى تهدف الي كيفية توعية الأهالي بكيفية التعامل مع الحيوان الضال المسعور.