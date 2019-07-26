مقتل إسرائيليين في مركز تجاري بالمكسيك





قتل إسرائيليان مرتبطان بالمافيا على الأرجح في مركز تجاري فخم في مكسيكو، في ما قد يكون تصفية حسابات بين مجموعات إجرامية، حسب ما أعلنت، الخميس، السلطات القضائية المكسيكية.





وقتل الرجلان بينما كانا في مطعم في هذا المركز التجاري في جنوب العاصمة المكسيكية.





وقال الناطق باسم الشؤون القضائية في العاصمة أوليسز لارا، إن التحقيقات الأولية "تقودنا إلى ربط الوقائع بتسوية حسابات بين مجموعات إجرامية".





وتحاول السلطات المكسيكية، التي أوضحت أن القتيلين كانا مرتبطين على الأرجح "بالمافيا الاسرائيلية"، التحقيق في تورطهما في تهريب مخدرات وبيع أسلحة وغسل أموال.





ومن جهتها، أوضحت سفارة اسرائيل في المكسيك في بيان أن القتيلين هما آلون أزولاي (41 عاماً) وبنيامين يشورون سوتشي (44 عاماً) ولهما "سوابق إجرامية في كل من إسرائيل والمكسيك".





وقال لارا إن "عملاً مباشراً استهدفهما"، موضحاً أنه تم توقيف امرأة عندما كان تحاول الابتعاد عن المكان.





وظهر في لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها شبكات التلفزيون المكسيكية رجلان يطلقان النار في الهواء خارج مطعم مزدحم، مما دفع الزبائن إلى الاختباء واضطر دورية للشرطة إلى التراجع، وبعد ذلك استقل الرجلان سيارة وفرا، وأصيب شرطي بجروح خلال إطلاق النار.





وبعد دقائق قتل الإسرائيليان داخل المطعم في المركز التجاري، ما أثار حالة ذعر بين المتسوقين الذين انبطحوا أرضاً أيضاً.





ويبدو أن تبادل إطلاق النار الأول كان يهدف إلى إشغال الشرطيين الحاضرين من أجل استهداف الرجلين الآخرين بشكل مباشر.



