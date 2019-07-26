ويل سميث يواجه نفسه في تريلر "Gemini Man"

طرحت استديوهات "باراماونت" الترفيهية، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، الإعلان الرسمي الجديد لفيلم الأكشن والخيال العلمي المنتظر "Gemini Man" للنجم ويل سميث، المقرر طرحه 4 أكتوبر المقبل.









تدور أحداث الفيلم حول هنري برجن (ويل سميث)، قاتل مسن، يسعى إلى الخروج من حياته المهنية، ليجد نفسه في مواجهة نسخة مستنسخة أصغر من نفسه يمكنه التنبؤ بكل تحركاته.









يشارك في بطولة الفيلم كل من: ويل سميث، كليف أوين، ماري إليزابيث وينستيد، رالف بروان، بينديكت ونج، ومن إخراج أنج لي، مخرج فيلم الفانتازيا والمغامرة الرائع "Life of pi" إنتاج عام 2012 والذي حصد عنه جائزة الأوسكار كأفضل مخرج، وحصد ثلاث جوائز أخرى.







