سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-7-2019 في البنوك والسوق السوداء

استقرت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم الجمعة 26-7-2019 ، وكان سعر اليورو الاوروبي قد شهد حالة من التراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات أمس وذلك تزامنًا مع الهبوط الذي تشهده العملة على مستوى العالم في ظل التوترات التى تعيشها منطقة اليورو وننشر فيما يلي آخر تحديث لسعر اليورو مقابل الجنيه بحسب اخر تحديثات موقع الدولار لايف وجاءت الاسعار في البنوك كما يلي:





متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية





سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري نحو 18.36 جنيها للشراء، 18.62 جنيها للبيع.





أعلى أسعار لشراء اليورو





قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة ١٨٫٥٧ جنيها، وسجل اليورو الأوروبي أقل سعر للبيع عند مستوى ١٨٫٥٤ جنيها في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس).





سعر صرف اليورو فى بنك الإسكندرية

18.33 جنيها للشراء 18.58 جنيها للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري





18.36 جنيها للشراء

18.62 جنيها للبيع.





سعر صرف اليورو فى البنك التجارى الدولى

18.34 جنيها للشراء 18.57 جنيها للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر





18.36 جنيها للشراء

18.62 جنيها للبيع.





سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول





18.39 جنيها للشراء

18.58 جنيها للبيع.





سعر اليورو في البنك المركزي المصري

18.36 جنيها للشراء 18.51 جنيها للبيع.















