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ماذا قال كمال أبو رية عن فاروق الفيشاوي بعد وفاته؟

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:29 ص
ماذا قال كمال أبو رية عن فاروق الفيشاوي بعد وفاته؟
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الفجر الفني
 
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قال الفنان كمال أبو رية أن الفنان الراحل قاروق الفيشاوي كان صديقه من فترة طويلة ولم أتخيل أنه فارقنا .


وتابع: "احنا جيل تعبنا كتير منذ بداية عملنا الفني ، فالظروف الصعبة التي مررنا بها أكدت وأضافت الكثر لعلاقتنا ، فدائما كنا بجانب بعض فالفنان الراحل فاروق الفيشاوي بذل مجهود كبير من أجل الوصول الي هذه المكانة فالكل يعشق ويشهد بجدعنته .


وشيع جثمان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، إلى مثواه الأخير، وذلك عقب صلاة الظهر اليوم الخميس 25 يوليو. 


وتوفي فاروق الفيشاوي فجر اليوم، الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن يقام العزاء بعد غد الأحد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. 


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