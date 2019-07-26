وفاة ملاكم أرجنتيني متأثرا بإصابته في الحلبة

شهدت ملاكمة المحترفين ثاني حالة وفاة هذا الأسبوع، بعد أن توفي الأرجنتيني هوجو سانتيان، بطل وزن فوق الخفيف اليوم الخميس متأثرا بإصابات تعرض لها في الحلبة قبل خمسة أيام.

وقال مجلس الملاكمة العالمي في موقعه على الإنترنت إن سانتيان توفي عن 23 عاما في مستشفى في بوينس آيرس حيث كان يعالج من إصابات تعرض لها في نزال يوم السبت الماضي ضد إدواردو أبريو من أوروجواي.

وأضاف: "يرسل مجلس الملاكمة العالمي ورئيسه ماوريسيو سليمان سالديفار تعازيهم لأسرة هوجو وأصدقائه".

وقال تقرير لشبكة ئي.إس.بي.إن نقلا عن طبيب في المستشفى حيث كان يعالج سانتيان إن الملاكم خضع لجراحة بسبب جلطة في المخ وتوقف قلبه مرتين قبل وفاته بسبب نوبة قلبية.

وطبقا لتقارير النزال، بدأ أنف سانتيان في النزيف في الجولة الرابعة من المواجهة التي انتهت بالتعادل ضد أبريو ثم سقط مغشيا عليه مع إعلان النتيجة.

وتأتي وفاة سانتيان بعد يومين من وفاة الملاكم الروسي مكسيم داداشيف عن 28 عاما بعد معاناته من إصابات في المخ خلال نزال يوم الجمعة الماضي في ماريلاند.