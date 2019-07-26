ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس بعثة منتخب الشباب لكرة اليد: "مبروك للمصريين.. والتوفيق من عند الله"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:31 ص
رئيس بعثة منتخب الشباب لكرة اليد: مبروك للمصريين.. والتوفيق من عند الله
منتخب مصر للشباب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
أعرب مصطفى شوقي، رئيس بعثة منتخب الشباب في مونديال أسبانيا، عن سعادته لفوز المنتخب المصري على نظيره النرويجي، ووصوله إلى المربع الذهبي في البطولة، مشيرًا إلى أنهم يركزون في كل مباراة على حدا.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أن اللاعبين يضعون تركيزهم في المباراة االقادمة، ولكن التوفيق من عند الله، مضيفا أن منتخب مصر فاز على نظيره النرويجي بعزيمة المصريين، متابعا: "مبروك للشعب المصري كله".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا