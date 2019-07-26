رئيس بعثة منتخب الشباب لكرة اليد: "مبروك للمصريين.. والتوفيق من عند الله"

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أعرب مصطفى شوقي، رئيس بعثة منتخب الشباب في مونديال أسبانيا، عن سعادته لفوز المنتخب المصري على نظيره النرويجي، ووصوله إلى المربع الذهبي في البطولة، مشيرًا إلى أنهم يركزون في كل مباراة على حدا.



وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أن اللاعبين يضعون تركيزهم في المباراة االقادمة، ولكن التوفيق من عند الله، مضيفا أن منتخب مصر فاز على نظيره النرويجي بعزيمة المصريين، متابعا: "مبروك للشعب المصري كله".

