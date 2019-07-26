ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بومبيو: سنفعل كل شيء لمواصلة شراكتنا مع السعودية

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:05 ص
بومبيو: سنفعل كل شيء لمواصلة شراكتنا مع السعودية
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستفعل كل شيء من أجل مواصلة شراكتها مع السعودية ضد إيران.

وقال بومبيو، في حوار مع "فوكس نيوز"، إن "السعوديين يمثلون حليفا جيدا للأمريكيين"، مشيراً إلى أن إيران هي "تهديد حقيقي"، والسعودية تمثل "شريكاً للولايات المتحدة في التصدي لطهران".

كذلك صرح وزير الخارجية الأمريكي، أن واشنطن اقترحت على فرنسا وألمانيا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا الانضمام إلى التحالف لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح بومبيو أن أي دولة مهتمة بأمن مضيق هرمز "يتعين عليها المشاركة لحماية، ليس فقط مصالحها الخاصة، بل وكذلك حرية المعابر المائية المفتوحة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي صرح في وقت سابق أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف للمناوبة في مياه مضيق هرمز لتأمين حركة السفن التجارية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
فيورنتينا - إيطاليا
1
x
01:00
2
بنفيكا - البرتغال
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد - إنجلترا