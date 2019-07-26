تعرف على رسالة أصالة إلى فجر السعيد
الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:08 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة إلى الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد تعرضها لوعكة صحية.
وشاركت أصالة صورة لـ فجر السعيد عبر حسابها الشخصي انستجرام، وعلقت قائلة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها 🙏🏻 وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي 🙏🏻 لاأحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان #.
وكانت قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي نقل الإعلامية فجر السعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية، كما كتب الإعلامي الكويتي حمد قلم مغرّدًا على تويتر: "دعواتكم بالشفاء للكاتبة فجر السعيد، تعرضت لوعكه صحية وتم نقلها للمستشفى منذ قليل".
Advertisements