تعرف على رسالة أصالة إلى فجر السعيد

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة مؤثرة إلى الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد تعرضها لوعكة صحية.









وشاركت أصالة صورة لـ فجر السعيد عبر حسابها الشخصي انستجرام، وعلقت قائلة: "أقسم بمنّ خلقني وخلق منّ أحببتهم جميعًا ، أنّي أدعو الله منّ كلّ قلبي أنّ يشفيها ويعافيها 🙏🏻 وأرجو منّ كلّ منّ يقرأ كلامي أن يفعل مثلي 🙏🏻 لاأحمل لها في قلبي إلّا الدّعاء لربّ العالمين أنّ يُخرجها منّ هذا الضّيق ويعافيها ويعافي كلّ مريض فيّ أيّ أرّض كان ومهما كان #.



