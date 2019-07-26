سعرالدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في مصر بالبنوك والسوق السوداء

استقر سعرالدولار اليوم الجمعة 26-7-2019 في البنوك العاملة في مصر اليوم ، وذلك بعد تراجع سعرالدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال ختام التعاملات المسائية أمس وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر الدولار نقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء وفقا لاخر التحديثات الصادرة عن موقع الدولار لايف وجاءت الاسعار في البنوك على النحو التالي:





كان سعرالدولار قد شهد تراجعًا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وقناة السويس إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع، بالإضافة إلى بنك الإسكندرية مسجلاً إلى 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع.



سعر الدولار في السوق السودء اليوم مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الخميس حيت سجل سعر الدولار اليوم في سوق سوداء متوسط سعر 16.75 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء 16.75 للبيع

سعرالدولار اليوم في البنك المركزي المصري 16.56 للشراء 16.66 للبيع

سعرالدولاراليوم في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء 16.73 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 16.58 للشراء 16.68 للبيع





