نجم ريال مدريد السابق مصدوم من المفاجأة الكبرى في الملكي

أبدى خورخي فالدانو، نجم ومدرب ريال مدريد السابق ، استغرابه من طلب جاريث بيل لزين الدين زيدان بعدم اللعب ضد بايرن ميونيخ منذ أيام قليلة.

وقال خورخي فالدانو في تصريحاته التي نقلتها إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: كانت بداية الفريق صعبة قاموا بتنسيق الضغط بشكل سيء للغاية ، كاسميرو ضروري في هذا الفريق.

وعن ملف جاريث بيل ، قال فالدانو: تفاجئت بما حدث مع زيدان وبيل وكانت المفاجأة الكبرى عندما قال زيدان في المؤتمر بأن بيل هو من رفض اللعب ضد بايرن ميونيخ.

وأضاف: أنا لا أفهم كيف أن يقرر اللاعب بنفسه لعب المباراة أو الانسحاب منها.

وتابع: لا يمكنك أن تنسى الست سنوات التي قدمها جاريث بيل مع الفريق وبالتحديد في الاهداف الحاسمة التي قامت بتسجيلها في النهائيات.

وعن أبرز ما يحتاجه الفريق الملكي ، قال فالدانو: الفريق بحاجة إلى لاعب خط وسط، زيدان عازم على التعاقد مع بول بوجبا، لديه الشخصية ومن المهم أن يحتاج الفريق مثل هذه النوعية من اللاعبين.