نجم ريال مدريد السابق مصدوم من المفاجأة الكبرى في الملكي
أبدى خورخي فالدانو، نجم ومدرب ريال مدريد
السابق ، استغرابه من طلب جاريث بيل لزين الدين زيدان بعدم اللعب ضد بايرن ميونيخ منذ
أيام قليلة.
وقال خورخي فالدانو في تصريحاته التي نقلتها
إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: كانت بداية الفريق صعبة قاموا بتنسيق الضغط بشكل سيء للغاية
، كاسميرو ضروري في هذا الفريق.
وعن ملف جاريث بيل ، قال فالدانو: تفاجئت
بما حدث مع زيدان وبيل وكانت المفاجأة الكبرى عندما قال زيدان في المؤتمر بأن بيل هو
من رفض اللعب ضد بايرن ميونيخ.
وأضاف: أنا لا أفهم كيف أن يقرر اللاعب
بنفسه لعب المباراة أو الانسحاب منها.
وتابع: لا يمكنك أن تنسى الست سنوات التي
قدمها جاريث بيل مع الفريق وبالتحديد في الاهداف الحاسمة التي قامت بتسجيلها في النهائيات.
وعن أبرز ما يحتاجه الفريق الملكي ، قال فالدانو: الفريق بحاجة إلى لاعب خط وسط، زيدان عازم على التعاقد مع بول بوجبا، لديه الشخصية ومن المهم أن يحتاج الفريق مثل هذه النوعية من اللاعبين.