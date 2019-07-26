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نجم ريال مدريد السابق مصدوم من المفاجأة الكبرى في الملكي

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:58 ص
نجم ريال مدريد السابق مصدوم من المفاجأة الكبرى في الملكي
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الفجر الرياضي
 
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أبدى خورخي فالدانو، نجم ومدرب ريال مدريد السابق ، استغرابه من طلب جاريث بيل لزين الدين زيدان بعدم اللعب ضد بايرن ميونيخ منذ أيام قليلة.

 

وقال خورخي فالدانو في تصريحاته التي نقلتها إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: كانت بداية الفريق صعبة قاموا بتنسيق الضغط بشكل سيء للغاية ، كاسميرو ضروري في هذا الفريق.

 

وعن ملف جاريث بيل ، قال فالدانو: تفاجئت بما حدث مع زيدان وبيل وكانت المفاجأة الكبرى عندما قال زيدان في المؤتمر بأن بيل هو من رفض اللعب ضد بايرن ميونيخ.

 

وأضاف: أنا لا أفهم كيف أن يقرر اللاعب بنفسه لعب المباراة أو الانسحاب منها.

 

وتابع: لا يمكنك أن تنسى الست سنوات التي قدمها جاريث بيل مع الفريق وبالتحديد في الاهداف الحاسمة التي قامت بتسجيلها في النهائيات.

 

وعن أبرز ما يحتاجه الفريق الملكي ، قال فالدانو: الفريق بحاجة إلى لاعب خط وسط، زيدان عازم على التعاقد مع بول بوجبا، لديه الشخصية ومن المهم أن يحتاج الفريق مثل هذه النوعية من اللاعبين.

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