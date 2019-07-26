تعرف على موعد حفل الموسيقار العالمى ياني فى الساحل الشمالي

يحيي النجم العالمي ياني اليوم الجمعة حفلا موسيقيا جديدا في مصر، وذلك في الساحل الشمالي، وذلك ضمن جولة ياني العالمية في عام 2019.









وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفذت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه والذهبية وسعرها 2000 جنيه و البلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه.







