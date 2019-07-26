عاجل.. الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 36

طنطا 25 36

دمنهور 25 33

الإسكندرية 26 31

بلطيم 25 31

مطروح 19 30

السلوم 20 31

سيوة 25 38

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 23 32

رفح 23 32

رأس سدر 25 38

نخل 20 37

نويبع 30 37

طابا 28 36

كاترين 18 34

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 28 40

مرسى علم 29 38

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 37

المنيا 23 37

أسيوط 24 38

سوهاج 24 38

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

أبوسمبل 25 41

الوادي الجديد 27 41

شلاتين 26 39

أبو رماد 26 39

حلايب 27 35

رأس حدربة 28 35



