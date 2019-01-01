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مفاجأة.. محمد الشناوي مرشح للانتقال لريال مدريد

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:54 ص
مفاجأة.. محمد الشناوي مرشح للانتقال لريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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قامت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، بترشيح محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، والنادي الأهلي للانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن "الشناوي" يعد أحد أفضل نجوم بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي أقيمت في مصر، وتوج بها منتخب الجزائر، مشيرة إلى أنه يستحق الانتقال إلى ريال مدريد.

 

وتابعت الصحيفة، أنه على الرغم من عمره، الذي يبلغ الـ30 عامًا، إلا أنه من أفضل حراس المرمى في أفريقيا حاليًا، وقريب من الانتقال إلى صفوف أحد الأندية الأوروبية هذا الصيف.

 

وأشارت ذات الصحيفة إلى أن "الشناوي" هو العنصر الأفضل على الإطلاق في صفوف المنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد فقط، كما أنه يمتلك إمكانيات فنية هائلة.

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المزيد عن: محمد الشناوي كورة ريال مدريد رياضة
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