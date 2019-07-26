اليوم.. فرقة "وسط البلد" على المسرح الروماني بالإسكندرية

استمراراً لفعاليات المهرجان الصيفى بالاسكندرية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم فريق وسط البلد حفلا فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة 26 يوليو على المسرح الرومانى.





يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى ،وسط البلد، انتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها .







